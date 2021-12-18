Как появилось культовое празднование забитых голов Роналду?

Празднование Роналду уже стало культовым. Его используют другие спортсмены, повторяют дети на футбольных полях, а ещё очень любят фанаты.

Sport24 рассказывает, как футболист придумал культовое празднование, которое стало фирменной фишкой португальца.

Впервые Криштиану отметил гол в своём стиле на сборах "Реала" в США. Это получилось спонтанно.

В августе 2013 года мадридцы поводили сборы в США, участвуя в Международном кубке чемпионов в США. В финале команда встретилась с "Челси". Игра оказалась для "Реала" несложной, команда победила со счётом 3:1. Все решил забитый мяч Роналду, после которого он представил всем фирменное празднование гола.

Первый раз футболист не сделал разворот в воздухе, а сам прыжок был достаточно скромным. Со временем Роналду улучшил своё фирменное празднование. Помимо эффектного разворота португалец добавил приземление на широко расставленных ногах.

Выступление так понравилось фанатам "Реала", что вскоре они стали выкрикивать Siii вместе с футболистом.

Сам Роналду рассказал об истории появления культового празднования лишь в декабре 2019 года.

"Я начал так выкрикивать, когда играл в "Реале". В случае побед они говорили Siiii!. Я тоже начал это говорить, не знаю почему. Это было естественно для меня. Я помню, как мы проводили предсезонку в Лос-Анджелесе. Мы играли с "Челси", я забил гол и сделал это.

Люди спрашивали меня: "Зачем ты это сделал?" Не знаю. Я сделал это, всё вышло непроизвольно. Всегда говорю, что лучшие вещи случаются сами собой", - сказал Роналду в интервью DAZN.

SIUUU!

Cristiano Ronaldo ci racconta come è nata la sua esultanza



Linea Diletta torna il 26 dicembre. Solo su #DAZN pic.twitter.com/VqKxDRU456 — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 18, 2019

Традиция выкрикивать Siii! Криштиану продолжил сначала в "Ювентусе".

Happy to have helped the team on another important win!👍🏽⚽️ pic.twitter.com/kH60tafhxi — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 24, 2018

Позднее и в "Манчестер Юнайтед".

Недавно футболист во время празднования чуть не получил травму. По данным газеты Marca, Роналду неудачно приземлился после одного гола, повредив колено. Сначала он остался на поле, но под конец матча его заменили. К счастью, после игры травма не подтвердилась.