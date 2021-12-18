В нескольких городах Латвии состоится выездная вакцинация

В библиотеке Бебрской волости Кокнесского края можно будет пройти вакцинацию с 9 до 11 часов, а в Кокнесском доме культуры - с 12 до 14 часов.

Выездная вакцинация будет проходить с 9 до 16 часов в Резекне, на стоянке бывшего театра Joriks на улице Латгалес.

Также выездная вакцинация организована в Кулдигской легкоатлетической арене на улице Дзирнаву с 10:00 до 17:00 и в Яунелгавском доме культуры с 15:30 до 17:30.

На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.