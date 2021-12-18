Оператор системы депозита: пустые упаковки из-под напитков сейчас не надо сохранять!

Какую упаковку можно будет сдать в систему депозита после 01.02.2022?

В систему депозита можно будет сдавать стеклянную, пластмассовую (РЕТ) и металлическую (жестяную) упаковку, в которую наливаются безалкогольные напитки, все виды пива и другие алкогольные напитки крепостью до 6 %, а сама упаковка маркирована латвийским знаком депозита.

Сданная упаковка будет приниматься только в том случае, если она будет пустой и не сплющенной, а на этикетке упаковки будет находиться разборчивый знак депозита и штрихкод.

ФОТО: Пресс-фото

Важно добавить, что упаковку напитков, которые сейчас можно купить в магазине, сохранять не нужно, потому что ее нельзя будет сдать в систему депозита - маркированная знаком депозита и предназначенная для сдачи в систему упаковка появится на полках магазинов только с 1 февраля 2022 года!

Упаковки напитков, которые сейчас стоят на полках магазинов, нельзя будет сдать в систему депозита, но их можно выбросить в имеющиеся контейнеры для сортировки отходов. Более подробная информация о будущей системе депозита и порядке сдачи упаковки находится на сайте: www.depozitapunkts.lv.

Как распознать депозитную упаковку?

Вся депозитная упаковка будет маркирована латвийским знаком депозита, который будет обозначать принадлежность конкретной упаковки к системе депозита, а также указывать на факт внесения депозитной платы за эту упаковку. Знак депозита обозначает упаковку двух видов - одноразовую и повторно заполняемую (ПЗ).

ФОТО: Пресс-фото

Сданная одноразовая упаковка будет учитываться и подготавливаться к переработке, а повторно заполняемая (ПЗ) упаковка будет доставляться обратно производителям, где эту упаковку вымоют, повторно заполнят и выпустят обратно на рынок.

Упаковку, приобретенную в других странах, нельзя будет сдать в Латвии

В каждой стране существует своя независимая система депозита, которая основывается на законодательстве и разработанных нормативных актах этой страны. Для латвийской системы депозита тоже разработаны специфические условия работы и специальный знак депозита.