Сб, 18.12.2021
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Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве

Кирсис: в центре Риги появятся ограничения для частного транспорта

Вилнис Кирсис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на частный транспорт, заявил в интервью агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

По его словам, Кабинет министров утвердил план улучшения качества воздуха, который предусматривает введение зон с низким уровнем выбросов. Зона с низким уровнем выбросов могла бы в центре Риги между железнодорожным кольцом и Даугавой.

Это может означать ограничения на автомобили с определенными размерами двигателя, сказал Кирсис.

Введение такой зоны уменьшит автомобильный поток в центре Риги.

Чиновник пояснил, что в настоящее время ведется исследование о создании такой зоны. Она должна быть введена в период с 2023 по 2027 год.


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