Кирсис: в центре Риги появятся ограничения для частного транспорта

По его словам, Кабинет министров утвердил план улучшения качества воздуха, который предусматривает введение зон с низким уровнем выбросов. Зона с низким уровнем выбросов могла бы в центре Риги между железнодорожным кольцом и Даугавой.

Это может означать ограничения на автомобили с определенными размерами двигателя, сказал Кирсис.

Чиновник пояснил, что в настоящее время ведется исследование о создании такой зоны. Она должна быть введена в период с 2023 по 2027 год.