Кирсис: в центре Риги появятся ограничения для частного транспорта
В ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на частный транспорт, заявил в интервью агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.
В ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на частный транспорт, заявил в интервью агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.
По его словам, Кабинет министров утвердил план улучшения качества воздуха, который предусматривает введение зон с низким уровнем выбросов. Зона с низким уровнем выбросов могла бы в центре Риги между железнодорожным кольцом и Даугавой.
Введение такой зоны уменьшит автомобильный поток в центре Риги.
Чиновник пояснил, что в настоящее время ведется исследование о создании такой зоны. Она должна быть введена в период с 2023 по 2027 год.