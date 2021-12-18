Фото ⟩ В Таллинне открылся уникальный парк великанов

Более 29 героев выставки суммарно весят более 14 тонн. Рост великанов - от 3 до 5 метров. Каждый экспонат весит от 400 до 700 килограммов.

17.12.2021, Tallinn. Hiiglaste võlumaa Tallinna lauluväljakul. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Герои "Мира великанов" доставлялись в Эстонию на пятнадцати фурах, а сама выставка подготавливалась в течение двух недель. Озвучивали героев известные жители Эстонии: Анне Вески, Мерле Пальмисте, Кристьян Лююс и другие.

Фигуры великанов построены из металлических каркасов, внутри которых встроен специальный двигающийся механизм.

Кроме экспонатов работает и большой парк Тиволи из Чехии и улица с угощениями. Есть множество аттракционов для детей и взрослых. Каждый день посетителей ждет концертная программа.

17.12.2021, Tallinn. Hiiglaste võlumaa Tallinna lauluväljakul. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

"Это проект, аналогов которого еще не было в Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет погрузиться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями сказочного королевства или почувствовать себя героем, сразившись со злыми великанами из Долины Туманов. Я уверен, вы будете в восторге!" - говорит организатор выставки, директор компании World of impressions Денис Погорелко.

Помимо сказочных героев, гостям фестиваля будет представлена обширная развлекательная программа. "Мир великанов" предложит гостям фестиваля настоящую рождественскую сказку.

17.12.2021, Tallinn. Hiiglaste võlumaa Tallinna lauluväljakul. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Во время выставки работает рождественский базарчик, на котором можно не только попробовать различные угощения и напитки, но и приобрести товары местных ремесленников, различные сувениры и деликатесы.

*Программа праздничная программа запланирована на 17:00, 18:00 и 19:00 и 20:00 с различными выступлениями артистов и музыкантов на главной сцене фестиваля.

Время работы: каждую пятницу (17:00-21:00), субботу и воскресенье (14:00-21:00). Парк будет открыт до 30 января 2022 года.

Цена билета: 14,90 евро, детский до 8 лет - 11,90 евро. На 4 человека - 45.90 евро.