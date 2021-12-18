Сборная России выиграла третий матч подряд на Кубке Первого канала

В первом матче дня сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Счёт в матче уже на 1-й минуте открыл Ере Карьялайнен, а ещё через четыре минуты нападающий рижского "Динамо" оформил дубль. Во втором периоде Лэндон Ферраро сократил отставание канадцев до минимума, но в третьем периоде сборная Финляндии вновь отправила в ворота соперника две шайбы - на 49-й минуте отличился Маркус Гранлунд, а на 58-й минуте Маркус Ненонен поставил точку в матче, забив в пустые ворота.

Таким образом, сборная Канады потерпела второе поражение на турнире и с 3 очками завершила своё выступление на Кубке Первого канала. Сборная Финляндии набрала 5 очков и проведёт следующий матч 19 декабря. Финны сыграют с командой России.

Отметим, что сборная Канады использовала турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поехать в Пекин.

В другом матче субботы сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1). Голами в составе российской сборной отметились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко, Артём Анисимов и Михаил Григоренко, который оформил дубль. За Чехию забивали Ян Коварж и Милан Гулаш.

Оставшиеся матчи на Кубке Первого канала :