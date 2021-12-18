Сб, 18.12.2021
Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет провели в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена Рита, временная приемная мама
Рита, временная приемная мама

18 декабря в одном абзаце ⟩ Потоп на реке Огре, конфликт Литвы и Китая и новые новогодние традиции

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Суббота началась с потопа, но прошла довольно спокойно - хотя не обошлось и без происшествий на дорогах и политических конфликтов. О главных новостях дня читайте в абзаце ниже!

События дня в одном абзаце

Ночью природное бедствие на реке Огре продолжилось - полиция будила жителей и предупреждала о наводнении, которое произошло из-за ледохода, а из-за подъема воды пострадали дома некоторых жителей. В Латвии продолжается пандемия Covid-19 - от вируса за последние сутки скончались 8 человек, а около десяти латвийцев из-за слабого иммунитета получили целых четыре дозы вакцины. С коронавирусом в Москве был госпитализирован известный телеведущий и комик Тимур Батрутдинов. На латвийских дорогах продолжается борьба с опасным вождением и незнанием правил дорожного движения: пьяный водитель в районе улицы Маскавас пытался сбежать от полиции, неизвестные на Audi протаранили две припаркованные машины, а другой водитель, превышавший скорость, недоволен непонятной для него системой штрафных пунктов. CSDD пояснило, как это все работает. К слову, в центре Риге в ближайшие годы может стать гораздо меньше частного транспорта, так как Кабмин планирует бороться с низким качеством воздуха, а город Юрмала вышел из Латвийского союза самоуправлений, оставшись членом Латвийской ассоциации крупных городов. Россия же сегодня вышла из Договора об открытом небе, а Литва продолжает торговую конфронтацию с Китаем. НДС на газ в Латвии не понизят, потому, что газом пользуются далеко не все, заявил депутат Сейма Ашераденс. Тем временем, пластиковыми бутылками пользуются почти все, и их с 1 февраля будет можно удобно сдавать через систему депозита. Основатель системы предупредил: не стоит начинать копить дома пустые бутылки, сдать получится только те, что будут куплены после введения системы.

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Розовые бродячие собаки ФОТО: Vk.com/dolgopacity

В городе Долгопрудном (Подмосковье) произошла странная история: жители начали встречать бродячих собак необычного розового цвета. Неизвестно, виноваты ли дети, или же местный химический комбинат, но власти пообещали песиков поймать, отмыть, подлечить и отпустить.


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