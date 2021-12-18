18 декабря в одном абзаце ⟩ Потоп на реке Огре, конфликт Литвы и Китая и новые новогодние традиции

События дня в одном абзаце

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Вы уже решили, как проведете Новый Год? Возможно, в планах ежегодный просмотр "Иронии судьбы" и салат "оливье". Но никогда не поздно узнать что-то новое! Какие еще фильмы подойдут под праздничное настроение, что послушать в новогодний вечер и какими играми развлечь родных и гостей, читайте в нашем материале о новых новогодних традициях.

Чем себя порадовать?

"Вы самое слабое звено. Прощайте". Если вы не в курсе, откуда взялась эта культовая фраза, а от слов "я всегда с собой ношу видеокамеру" у вас в голове не играет знакомая мелодия в голове, вы пропустили, как минимум, часть легендарных передач российского телевидения девяностых. О "Зове джунглей", "Моей семье" и других популярных телешоу недалекого прошлого - в нашем материале.

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