ВИДЕО ⟩ Гол Месси в ворота "Ман Сити" - лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

Автором лучшего гола стал форвард "ПСЖ" Лионель Месси, который забил в ворота "Манчестер Сити" (2:0). Из 200 тысяч проголосовавших почти 50 тысяч, а это четверть от общего количества, отдали свои голоса за аргентинца.

Второе место в голосовании занял гол полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в матче с "Порту" (2:0), а третье - удар через себя нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в игре с киевским "Динамо" (2:1).