ВИДЕО ⟩ Гол Месси в ворота "Ман Сити" - лучший на групповом этапе Лиги чемпионов
УЕФА на своей официальной странице подвёл итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
УЕФА на своей официальной странице подвёл итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Автором лучшего гола стал форвард "ПСЖ" Лионель Месси, который забил в ворота "Манчестер Сити" (2:0). Из 200 тысяч проголосовавших почти 50 тысяч, а это четверть от общего количества, отдали свои голоса за аргентинца.
🌠 Goal of the Group Stage! 🌠— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2021
After 200k + votes, the winner is... 👇#UCLGOTGS | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/qBpvWbqu83
Второе место в голосовании занял гол полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в матче с "Порту" (2:0), а третье - удар через себя нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в игре с киевским "Динамо" (2:1).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. С итогами жеребьёвки можно ознакомиться здесь.