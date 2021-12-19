Вс, 19.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

ВИДЕО ⟩ Гол Месси в ворота "Ман Сити" - лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

Лионель Месси ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

УЕФА на своей официальной странице подвёл итоги голосования за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Автором лучшего гола стал форвард "ПСЖ" Лионель Месси, который забил в ворота "Манчестер Сити" (2:0). Из 200 тысяч проголосовавших почти 50 тысяч, а это четверть от общего количества, отдали свои голоса за аргентинца.

Второе место в голосовании занял гол полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в матче с "Порту" (2:0), а третье - удар через себя нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в игре с киевским "Динамо" (2:1).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. С итогами жеребьёвки можно ознакомиться здесь.


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