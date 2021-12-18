Фото ⟩ В Пакистане произошел взрыв в банке. Погибло 14 человек

Во взрыве, возможно, вызванном утечкой газа из канализации, были ранено множество человек.

Галерея: взрыв в пакистанском банке

Очевидцы рассказали местным СМИ, что под обломками еще осталось много человек. Существуют опасения, что число погибших возрастет.

На фотографиях с места происшествия видно, что у здания Habib Bank выбиты окна и двери, а неподалеку находятся поврежденные транспортные средства. По улице разбросаны банковские документы.

"На данный момент команда работает над выяснением обстоятельств взрыва. Возможной причиной может быть газ", - прокомментировал ситуацию полицейский Сарфараз Наваз.