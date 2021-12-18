Фото ⟩ В Пакистане произошел взрыв в банке. Погибло 14 человек
В Карачи, на юге Пакистана, в субботу, 18 декабря, произошел взрыв в банке. Полиция сообщает о 14 погибших на данный момент, пишет BBC.
В Карачи, на юге Пакистана, в субботу, 18 декабря, произошел взрыв в банке. Полиция сообщает о 14 погибших на данный момент, пишет BBC.
Во взрыве, возможно, вызванном утечкой газа из канализации, были ранено множество человек.
Галерея: взрыв в пакистанском банке
Очевидцы рассказали местным СМИ, что под обломками еще осталось много человек. Существуют опасения, что число погибших возрастет.
На фотографиях с места происшествия видно, что у здания Habib Bank выбиты окна и двери, а неподалеку находятся поврежденные транспортные средства. По улице разбросаны банковские документы.
December 18, 2021
"На данный момент команда работает над выяснением обстоятельств взрыва. Возможной причиной может быть газ", - прокомментировал ситуацию полицейский Сарфараз Наваз.
At least 10 people killed, 11 others injured in an explosion on Saturday at a Karachi bank branch constructed on a sewage drain in the city's industrial area. Cause of blast, at a branch of Pakistan's largest bank, Habib Bank Ltd, could be a gas leak, a senior police officer said pic.twitter.com/4meuFEnDBR— DD India (@DDIndialive) December 18, 2021