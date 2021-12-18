Сб, 18.12.2021
То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна - угрожать другим странам-членам ЕС Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента

Фото ⟩ В Пакистане произошел взрыв в банке. Погибло 14 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В Карачи, на юге Пакистана, в субботу, 18 декабря, произошел взрыв в банке. Полиция сообщает о 14 погибших на данный момент, пишет BBC.

Во взрыве, возможно, вызванном утечкой газа из канализации, были ранено множество человек.

Галерея: взрыв в пакистанском банке

Очевидцы рассказали местным СМИ, что под обломками еще осталось много человек. Существуют опасения, что число погибших возрастет.

На фотографиях с места происшествия видно, что у здания Habib Bank выбиты окна и двери, а неподалеку находятся поврежденные транспортные средства. По улице разбросаны банковские документы.

"На данный момент команда работает над выяснением обстоятельств взрыва. Возможной причиной может быть газ", - прокомментировал ситуацию полицейский Сарфараз Наваз.


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