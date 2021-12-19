Выявлено 423 новых случая Covid-19, скончались шесть человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки понизился и составляет 518,2 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 246 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 177 были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них четыре человека не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, два были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 5395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 267 139 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии был госпитализирован 92 новых пациентов с коронавирусом, 20 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Количество госпитализированных за сутки сократилось на 1,4% - с 515 до 508.

У 426 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 82 человека.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписан 23 043 пациента с Covid-19.

В Эстонии 427 новых случаев Covid-19

За сутки в Эстонии проанализировано 4643 результата тестов на Covid-19, позитивный результат дали 427 из их. 250 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 177 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 236 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались двое человек с коронавирусом, не прошедшие вакцинацию.

Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 171 пациенту, из них 140 (82%) не вакцинированы, а у 31 человека (18%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты девять новых историй болезни.

Скончались двое человек с коронавирусом - две женщины в возрасте 92 лет, обе не были вакцинированы.