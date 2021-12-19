Видео ⟩ Латвийка, давно живущая в Афганистане, хочет вернуться домой

"Много раз [муж] хотел отправить меня обратно, но такой возможности не было", - сказала Сандра. "Потом он сказал:"Я получу свою пенсию, и поедем вместе". Пенсию не получил. Умер", - добавила она.

Агнесе Салиня, директор Консульского департамента МИД, признала, что ей известно о ситуации Сандры Мухаммед.

"Да, конечно, мы знаем о Сандре, и первую информацию о женщине мы получили в конце августа этого года, поздно вечером 23 августа мы узнали, что эта женщина находится в Афганистане", - объяснила Салиня.

В настоящее время Сандра находится в поле зрения и на связи с Министерством иностранных дел о возможном возвращении домой.

"В настоящее время мы поддерживаем контакт с женщиной довольно регулярно. Мы помогли ей и ее семье выяснить их правовой статус в Латвии", - сказала Салиня. "Мы также помогли связаться с родственниками в Латвии, и мы также искали способы вернуться в Латвию. К сожалению, ее возможности покинуть Афганистан весьма ограничены из-за того, что у нее и ее семьи нет действующих проездных документов - паспортов", - добавила она.

"Мне не дадут паспорт. Потому что я не из Афганистана", - сказала Сандра во время видеозвонка в WhatsApp. "Поймут, что я иностранка, я, наверное, не смогу вернуться домой", - отметила она.

"Если человек получил гражданство другой страны и имеет какой-либо из этих факторов, является потомком латвийских граждан или был в ссылке, то можно отказаться от гражданства другой страны и подать заявление на получение латвийского гражданства", - пояснила Мадара Пуке, представитель Управления по делам гражданства и миграции.

Подать документы о гражданстве Латвии удаленно невозможно, поэтому Сандре нужно сначала приехать в Латвию.

Если Сандра получит афганское гражданство, она может отказаться от него по прибытии в Латвию.

У Сандры есть брат и сестра в Латвии. Это она также подтверждает в разговоре с Латвийским телевидением, но контакты были потеряны уже много лет.