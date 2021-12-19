Вакцинацию от Covid-19 в Латвии прошли 46 человек старше 100 лет

Пожилые люди - одна из основных приоритетных групп для вакцинации для того, чтобы уменьшить перегрузку больниц в период пандемии. Пока требуемый высокий охват вакцинацией людей старшего поколения обеспечить не удается.

По данным NVD, девять человек в возрастной группе старше 100 лет прошли и бустерную вакцинацию.

Курс вакцинации также прошли более 6600 пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, и почти 1700 человек в этой группе уже получили дополнительную дозу вакцины.

В возрастной группе 80-89 лет процесс первичной вакцинации завершили почти 63 000 пожилых людей, и почти 20 000 получили третью вакцину.

В возрасте от 70 до 79 лет полностью вакцинированы 126 000 человек, из которых около трети прошли и бустерную вакцинацию.

В возрастной группе 60–69 лет полностью вакцинированы почти 195 000 человек, в том числе более 41 000 привиты трижды.