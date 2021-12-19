Отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше
Отец бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма Тэд женился на своей избраннице, адвокате и миллионерше Хилари Мередит, пишет "Телепрограмма".
Отец бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма Тэд женился на своей избраннице, адвокате и миллионерше Хилари Мередит, пишет "Телепрограмма".
Жениху 73 года, а невесте - 62.
У Дэвида Бекхэма теплые отношения с отцом, а на свадьбе он стал шафером и отвёл своего папу к алтарю.
На свадьбе среди гостей были Виктория Бекхэм, 19-летний Ромео с его девушкой Мией, 16-летний Круз и 10-летняя Харпер. Старший сын Бекхэмов Бруклин и его невеста не смогли приехать из Америки, чтобы поздравить дедушку.
"Это было очень маленькое личное торжество только с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих детей. Дэвид стал свидетелем со стороны жениха: он подавал кольца и произнёс торжественную речь", - цитирует издание The Sun источник, близкий к окружению семьи.
Напомним, родители Дэвида Бекхэма разошлись в 2002 году, они прожили в браке 33 года. В своей автобиографии отец футболиста рассказал, что причиной их развода с Сандрой Бекхэм стала неожиданно свалившаяся на их семью популярность.
В 2019 году отец Дэвида встретил свою нынешнюю жену, а в марте 2020 года пара объявила о помолвке. Для Хилари этот брак также стал вторым.