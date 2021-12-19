Отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше

Жениху 73 года, а невесте - 62.

У Дэвида Бекхэма теплые отношения с отцом, а на свадьбе он стал шафером и отвёл своего папу к алтарю.

На свадьбе среди гостей были Виктория Бекхэм, 19-летний Ромео с его девушкой Мией, 16-летний Круз и 10-летняя Харпер. Старший сын Бекхэмов Бруклин и его невеста не смогли приехать из Америки, чтобы поздравить дедушку.

"Это было очень маленькое личное торжество только с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих детей. Дэвид стал свидетелем со стороны жениха: он подавал кольца и произнёс торжественную речь", - цитирует издание The Sun источник, близкий к окружению семьи.

Напомним, родители Дэвида Бекхэма разошлись в 2002 году, они прожили в браке 33 года. В своей автобиографии отец футболиста рассказал, что причиной их развода с Сандрой Бекхэм стала неожиданно свалившаяся на их семью популярность.