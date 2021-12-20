Пн, 20.12.2021
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Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Фото ⟩ Зимние выходные звезд: голый завтрак, катание с горы и хоккейный матч

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели выходные. Кажется на этой неделе большинство знаменитостей решили провести выходные с семьей.

Клава Кока яркая даже зимой!

Нюша продолжает вспоминать рождение долгожданного сына. 

Анна Заворотнюк наслаждалась зимой.

Ольга Серябкина гуляла с сыном.

У Полины Гагариной дома царит праздничное настроение.

Стася Милославская посетила океанариум.

Максим Галкин катался с Гарри на санках.

Маркус Рива куда-то звонил.

Рита Дакота была на хоккейном матче.

Анна Седокова показала подписчикам интимные сцены своего завтрака в Монте-Карло.

Кристина Асмус призналась, что недавно болела и призвала людей вакцинироваться.

Саша Дони была в "Макдональдсе".

Ксения Собчак провела выходные с мужем.

Ирина Горбачева примерила необычный образ.

Юлианна Караулова и другие звезды создавали рождественское настроение.

Глюкоза показала кадры вне сцены.

Ольга Бузова была на "X-Факторе".

Алена Водонаева пробовала яблоки.

Настя Каменских показала свою ёлку.

Наталья Рудова была на премьере.

Андрей Малахов утопал в цветах.

Нежная Катя Варнава.

Андрей Мерзликин встретил фольклорный ансамбль.

Яна Кошкина стала блондинкой.

Соня Таюрская продолжает менять образы.

Ира Смелая была на торжественном мероприятии.

Татьяна Мингалимова в странных позах.

Маша Миногарова готовила подарки.


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