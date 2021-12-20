Фото ⟩ Зимние выходные звезд: голый завтрак, катание с горы и хоккейный матч
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели выходные. Кажется на этой неделе большинство знаменитостей решили провести выходные с семьей.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели выходные. Кажется на этой неделе большинство знаменитостей решили провести выходные с семьей.
Клава Кока яркая даже зимой!
Нюша продолжает вспоминать рождение долгожданного сына.
Анна Заворотнюк наслаждалась зимой.
Ольга Серябкина гуляла с сыном.
У Полины Гагариной дома царит праздничное настроение.
Стася Милославская посетила океанариум.
Максим Галкин катался с Гарри на санках.
Маркус Рива куда-то звонил.
Рита Дакота была на хоккейном матче.
Анна Седокова показала подписчикам интимные сцены своего завтрака в Монте-Карло.
Кристина Асмус призналась, что недавно болела и призвала людей вакцинироваться.
Саша Дони была в "Макдональдсе".
Ксения Собчак провела выходные с мужем.
Ирина Горбачева примерила необычный образ.
Юлианна Караулова и другие звезды создавали рождественское настроение.
Глюкоза показала кадры вне сцены.
Ольга Бузова была на "X-Факторе".
Алена Водонаева пробовала яблоки.
Настя Каменских показала свою ёлку.
Наталья Рудова была на премьере.
Андрей Малахов утопал в цветах.
Нежная Катя Варнава.
Андрей Мерзликин встретил фольклорный ансамбль.
Яна Кошкина стала блондинкой.
Соня Таюрская продолжает менять образы.
Ира Смелая была на торжественном мероприятии.
Татьяна Мингалимова в странных позах.
Маша Миногарова готовила подарки.