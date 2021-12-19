В оборонном бюджете США на страны Балтии выделили 175 млн долларов

Об этом пишет портал новостей вещания, отмечая, что, как говорится в документе, США с 2018 года выделили Эстонии, Латвии и Литве помощь в сфере безопасности на общую сумму около 500 млн долларов, в том числе на противовоздушную оборону, системы морского слежения, покупку боеприпасов, противотанковые вооружения, развитие спецподразделений и прочие цели.

"По оценке Конгресса, безопасность Балтийского региона важна с точки зрения безопасности НАТО, и усилия во имя этого критически важны, чтобы обеспечить дальнейшее сдерживание российской агрессии и укрепить безопасность союзников", - говорится в тексте принятого Сенатом законопроекта.

В комментарии Министерства обороны Эстонии отметили, что отдельное упоминание инициативы балтийской безопасности в оборонном бюджете США повышает политическую заметность этой помощи.

Общий объем американского оборонного бюджета на следующий год составляет 778 млрд долларов.