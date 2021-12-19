В оборонном бюджете США на страны Балтии выделили 175 млн долларов
В оборонном бюджете США на следующий год, утвержденном на этой неделе верхней палатой американского Конгресса, заложено 175 млн долларов на укрепление военной обороны стран Балтии.
В оборонном бюджете США на следующий год, утвержденном на этой неделе верхней палатой американского Конгресса, заложено 175 млн долларов на укрепление военной обороны стран Балтии.
Об этом пишет портал новостей вещания, отмечая, что, как говорится в документе, США с 2018 года выделили Эстонии, Латвии и Литве помощь в сфере безопасности на общую сумму около 500 млн долларов, в том числе на противовоздушную оборону, системы морского слежения, покупку боеприпасов, противотанковые вооружения, развитие спецподразделений и прочие цели.
"По оценке Конгресса, безопасность Балтийского региона важна с точки зрения безопасности НАТО, и усилия во имя этого критически важны, чтобы обеспечить дальнейшее сдерживание российской агрессии и укрепить безопасность союзников", - говорится в тексте принятого Сенатом законопроекта.
В комментарии Министерства обороны Эстонии отметили, что отдельное упоминание инициативы балтийской безопасности в оборонном бюджете США повышает политическую заметность этой помощи.
Общий объем американского оборонного бюджета на следующий год составляет 778 млрд долларов.
Общий размер оборонной помощи США европейскому региону составляет 4 млрд долларов. Из них 300 млн долларов заложено на Украину, в том числе 75 млн - на поставки летальных вооружений.