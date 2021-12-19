Видео ⟩ В Риге из-за пожара из дома были эвакуированы 12 человек

Вечером в четверг, 16 декабря, Мария и ее муж отдыхали в своей гостиной, в квартире на Бривибас гатве, на Югле.

Около семи вечера женщина услышала, что сработал детектор дыма. Подвешенная к потолку лампа начала дымиться.

Мария, хозяйка сгоревшей квартиры, говорит, что в доме, построенном из дерева, начала гореть стена. Много дыма не было.

До того, как ситуация стала опасной для здоровья, толпе жителей удалось выбежать во двор. Один из владельцев соседней квартиры был зол на Марию, потому что считает, что пожар произошел по неосторожности, то есть в квартире оставались старые, поврежденные провода.

Мария отрицает это. Она говорит, что нет - недавно сделали ремонт и заменили все провода. Тем не менее, она признает, что сосед недоволен из-за пожара, хотя, по ее мнению, это могло случиться с кем угодно.

Сосед Юрис, напротив, не винит Марию в пожаре и считает, что виновных в происшествии искать не стоит. Он благодарен, что ни один житель не пострадал.

Для облегчения работ по тушению оперативные службы перекрыли движение по улице Тирзас на несколько часов. По словам местных жителей, было нарушено движение общественного транспорта.

Мария говорит, что чувствует себя плохо после случившегося. Придется искать новое местожительство. Она родом из Кулдиги, где у нее есть недвижимость, которую, возможно, придется продать, чтобы купить новый дом в Риге.

Общая площадь горения достигла десяти квадратных метров. Без двадцати минут одиннадцать пожар потушили. Сейчас Мария с мужем ищут другое местожительство.