Резко снизился экспорт российского газа через Польшу

Газета "Коммерсантъ" сообщает, что подача газа 18 декабря снизилась примерно в 10 раз, по сравнению с предыдущими днями.

Причины снижения доставок по-прежнему не известны, и "Газпром" не реагирует на призывы пояснить ситуацию.

В последнее время цены на газ в Европе растут, с учетом прогнозов холодной погоды, заявлениях о перспективности Nord Stream 2, низкого уровня газа в хранилищах и снижения производства ветряной электроэнергии.

Цена газа в Европе 16 декабря превысила 1700 долларов США за тысячу кубометров.

В такой ситуации в начале декабря откачивание газа из европейских подземных хранилищ достигло максимального уровня за последние 5 лет - 11,2 миллиардов кубометров. С учетом того, сколько газа Европа получает за день, резервов может не хватить до конца отопительного сезона, особенно, если в Европе будет холодно. 4 декабря в газовых хранилищах Европы было примерно 69 миллиардов кубометров газа. Это примерно на 22 миллиарда меньше, чем год назад и на 18 миллиардов кубометров меньше, чем в среднем за последние пять лет.

Газопровод "Ямал-Европа" пересекает границы России, Беларуси, Польши и Германии. Срок договора "Газпром" по использованию газопровода на территории Польши закончился год назад, поэтому "Газпром" поставляет только ограниченный объем газа.

Экспорт через Польшу остается крайне низким, отмечает "Коммерсантъ". Россия по-прежнему ежедневно поставляет только треть необходимого газа - примерно 31 миллиона кубометров в день. Всего по этому маршруту в ноябре было доставлено примерно 1,14 кубометров газа.