Сборная России по хоккею осталась без Кубка Первого канала

В первом матче дня сборная Швеции одержала первую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию. Матч состоялся в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершился со победой шведов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Шведы вышли вперёд на 6-й минуте благодаря голу Густава Рюдаля. Во втором периоде Милан Гулаш сначала сравнял счёт, а затем Ян Коварж вывел чехов вперёд. В заключительном игроков отрезке Лукас Бенгссон вновь сделал счёт равным, а на 55-й Тим Хед в большинстве забросил третью шайбу шведов.

Таким образом, сборная Швеции одержала первую победу на турнире, а Чехия завершила Кубок Первого канала с тремя поражениями.

В другом матче воскресенья сборная Финляндии обыграла команду России и завоевала Кубок Первого канала. Матч завершился со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

На 19-й минуте счёт открыл финский форвард Валттери Мереля. На 36-й минуте ответную шайбу забросил российский защитник Артём Минулин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на 45-й минуте второй гол финнов забил Сакари Маннинен, а на 58-й минуте защитник Вячеслав Войнов сравнял и первёл игру в овертайм.

Решающую шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен. Российская сборная сменила вратаря на полевого, но после долгого контроля шайбы финны совершили перехват, Маннинен готов был её отправить в пустые ворота, но получил по ногам. Такая подножка трактуется как взятие ворот.