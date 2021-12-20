Пн, 20.12.2021
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Гундарс Заранс, многодетный отец

По всей Германии прошли новые протесты против ковидных ограничений

Протест против мер по борьбе с пандемией в Гамбурге ФОТО: Markus Scholz/dpa/picture alliance

В Берлине, Гамбурге и ряде других городов ФРГ люди вышли на улицы с протестом против антиковидных мер правительства и планов обязательной вакцинации от COVID-19. Большинство акций носили мирный характер, сообщает Deutsche Welle.

В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии в субботу, 18 декабря, состоялись новые крупные акции протеста против мер борьбы правительства страны с пандемией коронавируса, а также планов введения обязательной вакцинации от COVID-19.

Гамбург: преимущественно мирные протесты

Самая масштабная демонстрация прошла в этот день в Гамбурге. Как сообщила полиция в соцсети Twitter, в ней приняли участие около 11 500 человек. Отмечается, что демонстрации носили преимущественно мирный характер, хотя и были и отдельные стычки протестующих с полицейскими и журналистами.

Надпись на плакате: "Мой ребенок - не твой супергерой, Pfizer!" ФОТО: FABIAN BIMMER/REUTERS

По данным полиции, в Гамбурге большинство участников протеста придерживались правил проведения массовых акций во время пандемии. На самодельных плакатах многих участников протеста был лозунг: "Нет - обязательной вакцинации!" По итогам мероприятия два человека были временно задержаны, еще два - временно помещены под арест. В то же день в Гамбурге состоялось несколько контр-демонстраций сторонников мер борьбы с пандемией, в них, по данным полиции, приняли участие несколько сотен человек. За порядком во время этих акций следили 800 полицейских.

Берлин: массовая акция вопреки запрету

В Берлине полиция запретила проведение акции критиков мер по борьбе с пандемией, однако, несмотря на это, несколько десятков человек собрались 19 декабря у Бранденбургских ворот. По данным полиции, среди них были и туристы, не имеющие отношения к протесту.

Дюссельдорф: протесты против вакцинации детей от коронавируса

В Дюссельдорфе на протесты против коронавирусных ограничений, по данным полиции, также вышли несколько тысяч человек. Отдельные участники мероприятия несли в руках плакаты с надписями: "Руки прочь от наших детей" и "Принуждение к прививке? Нет, спасибо". С августа 2021 года в Германии разрешено прививать мрнк-вакцинами подростков в возрасте от 12 лет. 26 ноября Еврокомиссия разрешила применение вакцины BioNTech/Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Германии, снабжение врачебных практик и центров вакцинации этим препаратом для детей началось 13 декабря.

Участники протеста в Дюссельдорфе с плакатами с надписью: "Красная черта - это мы" ФОТО: INA FASSBENDER/AFP/Getty images

Фрайбург: мирная процессия в центре города

Во Фрайбурге, по данным полиции, в марше противников политики правительства ФРГ по борьбе с пандемией коронавируса в центре города приняли участие около 3500 человек. При этом лишь в отдельных случаях стражам правопорядка пришлось наложить запрет на пребывание на определенной территории из-за отсутствия защитных масок. Менее масштабные массовые протесты состоялись 19 декабря также в Кобленце, Карлсруэ, Хильдесхайме, Ганновере, Трире, Шверине и некоторых других городах Германии.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным портала Worldometer, с начала пандемии заражение коронавирусом было выявлено в Германии у 6 788 546 человек. Число выздоровевших к 19 декабря составило 5 724 100 человек. 108 836 пациентов скончались с диагнозом COVID-19. На протяжении последних недель каждые выходные в стране проходят массовые протесты против политики правительства по борьбе с пандемией.


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