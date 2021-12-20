Прогноз Василисы Володиной на неделю с 20 по 27 декабря: отсчет на последние дни пошел!

По словам астролога, главные действующие лица на этой неделе - Полнолуние (действительно, пора подводить итоги года…), ретроградная Венера (…и обратиться к своему же любовному прошлому). Спонсор предновогоднего настроения - секстиль Солнца в Стрельце и Юпитера в Водолее.

А теперь по знакам Зодиака:

Овен. Последний профессиональный аккорд года будет мощным (со среды), наберитесь стойкости и опирайтесь на влиятельных женщин.

Телец. Информация - мать интуиции. Подумайте, как уже имеющиеся у вас знания или чужие идеи могут сейчас помочь прорыву. Изобретать велосипед необязательно. Используйте наработанные ходы.

Близнецы. Полегче на поворотах! Как психологических, так и на реальных трассах. Будьте особенно внимательны при вождении автомобиля.

Рак. Отдавая инициативу в чужие руки, будьте готовы подставить плечо, помочь, поддержать. Начало недели благоприятно почти для всех дел.

Лев. Со среды жизнь закручивает гайки, а вы отнеситесь к этому как к приключению – в итоге будут поводы уважать себя за стойкость, вспоминая эти дни.

Дева. Для кого-то предпраздничная суета, а для вас - неделя личного бенефиса с возможностью полноценно проявить себя и собрать восхищенные восторги. Никто не умеет быть полезным, как вы.

Весы. Если чувствуете, что внезапно уперлись в стену, не нужно из последних сил сдвигать ее с места. Расслабьтесь и ищите обходные пути.

Скорпион. Близкие опять подкидывают сюрпризы из серии "нарочно не придумаешь". Но даже если вы эти глупые решения не поддерживаете, придется поддерживать материально. Мужайтесь.

Стрелец. Давайте посчитаем деньги, прежде чем метать их направо-налево - от сувениров близким до подарков самому себе. Откажетесь от мелочей - сэкономите для большого.

Козерог. Все ближе день рождения. И в этом году он ощущается как особенно торжественный, ключевой. Надо отпраздновать как следует.

Водолей. Остаются последние дни запустить "с толкача" очень нужное дело. Уже через неделю возможности будут не так хороши. "Успейте" - как говорят в рекламе.