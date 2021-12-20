Выявлено 326 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них семь человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 523,2 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 157 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 169 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 4933 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 267 465 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось на 5,9% - с 508 до 538 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 46 пациентов с Covid-19, выписано восемь человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, скончались за прошедшие сутки 10 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находятся 454 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 84 человек тяжелое.

Вакцинация

Бустерные прививки от Covid-19 получили уже более 10% латвийцев, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Согласно данным Центрального статистического управления, в Латвии в начале 2021 года проживало 1 882 200 человек. По крайней мере первую дозу или вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 получили 69,12% населения, а завершили вакцинацию 66,05% населения, в том числе 15,38% получили бустерные вакцины, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

В целом охват бустерной вакцинацией населения Латвии составил 10,16% - дополнительную прививку получили 191 246 человек.

В то же время количество получающих первые и вторые дозы вакцины сокращается. В воскресенье от Covid-19 привились по крайней мере 974 человека, в том числе 658 - бустерной вакциной. Первую дозу вакцины получили 117 человек, еще 58 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

К настоящему времени от Covid-19 вакцинировано также 274 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, вакцинация которых началась 16 декабря.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 609 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

16 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1319 пациентов с Covid-19, 104 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 872 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 799,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,9%.