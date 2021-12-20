Пн, 20.12.2021
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Умер режиссер фильмов "Мы из будущего" и "Диверсант" Андрей Малюков

Народный артист РФ, кинорежиссер Андрей Малюков ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции. Ему было 73 года. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на актрису Наталью Бондарчук.

Андрей Малюков родился в 1948 году в Новосибирске. В 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках пятисерийной киноэпопеи "Освобождение".

Дебютная лента Малюкова "В зоне особого внимания" вышла в 1977 году и была отмечена государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых и серебряной медалью имени Довженко.

Малюков был тем, кто снял один из первых советских фильмов-катастроф "34-й скорый" (1981). Он был режиссером таких картин, как "Мы из будущего" (2008), "Матч" (2012), сериалов "Империя под ударом" (2000), "Грозовые ворота" (2006), "Спецназ" (2002), "Диверсант" (2004), "Мосгаз" (2012), "Остаться в живых" (2018) и др.


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