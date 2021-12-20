Умер режиссер фильмов "Мы из будущего" и "Диверсант" Андрей Малюков

Андрей Малюков родился в 1948 году в Новосибирске. В 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках пятисерийной киноэпопеи "Освобождение".

Дебютная лента Малюкова "В зоне особого внимания" вышла в 1977 году и была отмечена государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых и серебряной медалью имени Довженко.