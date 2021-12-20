ФОТО: Пресс-фото

Летом 2021 года в нескольких местах выездных съемок в Латвии была воссоздана обстановка 19 века для съемок фильма «Сисси» — новой уникальной костюмированной телевизионной драмы, посвященной Елизавете, императрице Австрии. Премьерный показ шестисерийного амбициозного сериала «Сисси» начнется на телеканале Epic Drama 26 декабря.

«СИССИ» — это новейший шестисерийный событийный фильм производства компании Story House, съемки которого проходили в Австрии, Латвии, Венгрии и Литве. Для съемок фильма было выбрано несколько знаменитых красивейших мест в Латвии, в том числе замок Эдоле, Страупский замок, Рундальский замок, Старый город в Риге и многие другие.

Создатели этого роскошного сериала предлагают новый современный взгляд на жизнь молодой Сисси, принцессы-сорванца, которая стала императрицей Австрии и империи Габсбургов, определив политическую историю и став легендой на экране. Роль императрицы Елизаветы, персонаж которой обрел бессмертие в исполнении немецко-французской актрисы Роми Шнайдер, которая сыграла эту роль в 1950-е гг., по-новому интерпретируется подающей большие надежды американской актрисой швейцарского происхождения Доминик Девенпорт («Ночной поезд до Лиссабона»). История этой неординарной королевской особы уже давно очаровывает зрительскую аудиторию, но сейчас пришло время покорить сердца и умы зрителей нового поколения в этой новой амбициозной версии культового фильма, события в котором представлены с современной точки зрения.

Первая суперзвезда Европы Сисси сейчас открывает новую эру в этой фантастической истории, полной интриг и страстей. Беззаботная девушка влюбляется в сильного и желанного мужчину, императора Франца, роль которого в фильме играет немецкий актер Янник Шюманн («Центр моего мира», «Шарите»). Но в его характере есть и негласная темная и опасная сторона: любовь, которая не была предначертана судьбой. Сисси должна сделать свой выбор и принять этот вызов. Пройдя через период взросления, она становится уверенной в себе, современной женщиной, которая может принимать сложные решения, справляться с утратами, и, наконец, стать самостоятельной личностью — императрицей.

Находясь в центре взаимоотношений в этой королевской паре, Сисси, слывшая самой красивой женщиной в Европе, борется со строгим и порой даже враждебным режимом при дворе и отстаивает свои идеалы. В то же время Франц, любовь всей ее жизни, — это мужчина, чьи эмоции и чувства подавляются внешней стороной его натуры, натуры сильного и жестокого правителя Австро-Венгерской империи. Доминик Девенпорт сказала о своей роли сказала: «Когда я думаю о Сисси, первое, что мне приходит в голову — это памятник ей: она восседает на троне над всеми, увенчанная мифами о ее жизни. Я очень благодарна за возможность подарить ей свое лицо и голос, а также показать ее как личность: девушку, обуреваемую мечтами и сильными чувствами, готовую бороться за свои ценности и интересы». Янник Шюманн так говорит о своем герое: «Особенно интересной и сложной роль Франца для меня делает незаурядность его характера. Необходимость найти баланс в особенностях его личности и сыграть роль человека бесстрастного и мрачного с одной стороны и любящего и наивного — с другой, по моему мнению, на данный момент самая сложная моя актерская задача».

«Сисси» — это современное переосмысление печально известной истории о взрослении и становлении императрицы империи Габсбургов и молодых членах императорской семьи, которые разрываются между личными чувствами и желаниями и политическими ограничениями, властью и уязвимостью. Премьерный показ — с 26 декабря в 22:00 по воскресеньям только на телеканале Epic Drama в Центральной и Восточной Европе.