"Он же Путин, кто его заразит?" Песков - о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19

Такое мнение Песков выразил в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год" производства телеканала "Россия 1".

"Послушайте, он же Путин, кто его заразит?" - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля план действий на случай, если президент заразится коронавирусом.

Песков также добавил, что о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19, ему не хочется ни говорить, ни думать.

Пресс-секретарь президента отметил, что весь персонал Кремля, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и все эпидемиологические требования. Проходят карантин и специально тестируются и другие люди, контактирующие с главой России.