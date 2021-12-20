"Он же Путин, кто его заразит?" Песков - о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19
То, что президент России Владимир Путин может заболеть Covid-19, маловероятно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
То, что президент России Владимир Путин может заболеть Covid-19, маловероятно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такое мнение Песков выразил в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год" производства телеканала "Россия 1".
"Послушайте, он же Путин, кто его заразит?" - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля план действий на случай, если президент заразится коронавирусом.
Песков также добавил, что о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19, ему не хочется ни говорить, ни думать.
Пресс-секретарь президента отметил, что весь персонал Кремля, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и все эпидемиологические требования. Проходят карантин и специально тестируются и другие люди, контактирующие с главой России.
В свою очередь, сам президент вакцинировался против Covid-19.