Пн, 20.12.2021
И дальше получается так, что, грубо, мы все в большом дерьме Михаил Барташевич, глава SIA ​​Latgalija и член правления Латвийской ассоциации строителей
Михаил Барташевич, глава SIA ​​Latgalija и член правления Латвийской ассоциации строителей
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"Он же Путин, кто его заразит?" Песков - о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

То, что президент России Владимир Путин может заболеть Covid-19, маловероятно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое мнение Песков выразил в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год" производства телеканала "Россия 1".

"Послушайте, он же Путин, кто его заразит?" - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля план действий на случай, если президент заразится коронавирусом.

Песков также добавил, что о вероятности того, что Путин заболеет Covid-19, ему не хочется ни говорить, ни думать.

Пресс-секретарь президента отметил, что весь персонал Кремля, контактирующий с Путиным, соблюдает карантин и все эпидемиологические требования. Проходят карантин и специально тестируются и другие люди, контактирующие с главой России.

В свою очередь, сам президент вакцинировался против Covid-19.


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