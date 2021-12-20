В Юрмале подорожает теплоэнергия: сначала в феврале, а потом в апреле
20 декабря компания Jūrmalas siltums подала Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) новый тариф на услуги теплоснабжения и его обоснование.
20 декабря компания Jūrmalas siltums подала Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) новый тариф на услуги теплоснабжения и его обоснование.
В настоящее время тариф на производство тепла составляет 46,42 евро за мегаватт-час (МВт/ч), тариф на передачу и распределение тепла - 14,05 евро за МВт/ч, а тариф на продажу теплоэнергии - 3,11 евро за МВт/ч. Конечный тариф на тепловую энергию с учетом компонента акцизного налога составляет 64,49 евро за МВт/ч.
Предложенный Jūrmalas siltums тариф с 1 февраля 2022 года предполагает увеличение на 8,49%. Тариф на производство тепла при этом составит 51,12 евро за МВт/ч, что на 10,12% больше, а тариф на передачу и распределение тепла - 14,83% (+5,55%).
Ожидается, что с 1 апреля 2022 года конечный тариф на тепловую энергию вырастет еще на 7,95% - до 74,38 евро за МВт/ч. При этом тариф, установленный на производство тепловой энергии, составит 54,9 евро за МВт/ч, что больше на 9,36%, а тариф на распределение и передачу тепла - 15,46 евро за МВт/ч (+5,31%).
Изменения действующего тарифа связаны с изменениями цен на топливо.
По данным Firmas.lv, ООО Jūrmalas siltums было зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 5,477 млн евро. Оборот предприятия в прошлом году составил 6,214 млн евро, прибыль - 598 337 евро. Jūrmalas siltums полностью принадлежит Юрмальской городской думе.