В Юрмале подорожает теплоэнергия: сначала в феврале, а потом в апреле

Ожидается, что с 1 апреля 2022 года конечный тариф на тепловую энергию вырастет еще на 7,95% - до 74,38 евро за МВт/ч. При этом тариф, установленный на производство тепловой энергии, составит 54,9 евро за МВт/ч, что больше на 9,36%, а тариф на распределение и передачу тепла - 15,46 евро за МВт/ч (+5,31%).