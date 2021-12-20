Пн, 20.12.2021
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Салтыков: "Слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял"

Виктор Салтыков ФОТО: Кадр из видео

64-летний Виктор Салтыков уверен, что для постоянных выступлений нужно обладать не только трудоспособностью, но еще и талантом. В последнем интервью он признался, что его смущает популярность современных блогеров. Об этом пишет StarHit.ru.

"Интернет - это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться", - заметил Салтыков. 

Раньше исполнителя показывали по телевизору, а через пару дней он уже становился популярным и узнаваемым. Виктор Владимирович считает, что сейчас в Сети очень много мусора - нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто теперь собирает стадионы.

"Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное - ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял", - указал артист.

Салтыков признается, что следит за современными веяниями в музыке, слушает популярных исполнителей. По его мнению, неправильно оставаться на ретро-волне. Сейчас артиста можно увидеть в проекте "Суперстар!" на НТВ. Многие пророчат ему победу в проекте.


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