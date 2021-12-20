Салтыков: "Слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял"

"Интернет - это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться", - заметил Салтыков.
Раньше исполнителя показывали по телевизору, а через пару дней он уже становился популярным и узнаваемым. Виктор Владимирович считает, что сейчас в Сети очень много мусора - нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто теперь собирает стадионы.
"Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное - ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял", - указал артист.
Салтыков признается, что следит за современными веяниями в музыке, слушает популярных исполнителей. По его мнению, неправильно оставаться на ретро-волне. Сейчас артиста можно увидеть в проекте "Суперстар!" на НТВ. Многие пророчат ему победу в проекте.