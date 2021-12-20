Салтыков: "Слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял"

"Интернет - это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться", - заметил Салтыков.

Раньше исполнителя показывали по телевизору, а через пару дней он уже становился популярным и узнаваемым. Виктор Владимирович считает, что сейчас в Сети очень много мусора - нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто теперь собирает стадионы.

"Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное - ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял", - указал артист.