Фетисов: "У Овечкина больше не будет шанса выиграть Олимпиаду"

"Видно, там не очень хорошая обстановка. От них можно ждать чего угодно. Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом. Другие ребята, которые тоже хотели сыграть в Пекине, скорее всего, расстроятся", - сказал Фетисов РИА Новости.

Он отметил, что причиной отказа отправлять игроков НХЛ на Олимпиаду может стать неопределённость с эпидемиологической ситуацией и распространение омикрон-штамма коронавируса.

"Ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное - здоровье спортсменов. Надеемся, что окончательное решение будет принято, исходя из этой ситуации, а не из-за каких-то других моментов", - сказал Фетисов.

По данным ESPN, шансы хоккеистов НХЛ на участие в Олимпиаде-2022 крайне малы из-за большого количества заболевших коронавирусом в командах лиги. По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин, которое будет представлено в ближайшие дни.