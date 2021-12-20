В Эстонии очень быстро распространяется омикрон

"Ситуация как в Эстонии, так и во всем мире стремительно меняется. По предварительным данным, количество людей, инфицированных омикрон-штаммом, может резко увеличиться всего за несколько дней, и мы наблюдаем аналогичную тенденцию в Эстонии. Хотя уровень заболеваемости в Эстонии по-прежнему средний, рекорды заражения коронавирусом за всю пандемию уже побиты в нескольких странах", - сказала и. о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По предварительным данным, штамм омикрон как минимум в три раза более заразен, чем штамм дельта, он заражает ранее переболевших и вакцинированных. Однако, согласно предварительным данным из Соединенного Королевства, для тех, кто получил бустерную дозу, эффективность вакцины в защите от симптоматической инфекции составляет до 80%.

Важно то, что вакцины по-прежнему хорошо защищают от серьезного и тяжелого течения болезни.

"В странах, где очень сильно распространяется штамм омикрон, потребность в стационарном лечении стала расти. Прямую связь между тяжелым заболеванием и заражением штаммом омикрон пока установить нельзя, поскольку в стационарном лечении нуждаются в большинстве случаев невакцинированные. Департамент здоровья следит за ситуацией, но пока нельзя сделать вывод, что болезнь, вызванная штаммом, протекает легче у всех людей. При нынешних знаниях у непривитых людей нет оснований надеяться, что болезнь при заражении этим штаммом пройдет легче, чем в прошлый раз", - пояснила Хярма.

Департамент здоровья рекомендует как можно скорее предоставить всем бустерную дозу вакцины от Covid-19. Людям, которые еще не были вакцинированы, следует немедленно начать процесс вакцинации: прививка защищает от тяжелого течения заболевания.

Кроме того, каждый должен внимательно следить за принятыми профилактическими мерами: держаться на расстоянии от других людей; надевать медицинскую маску; проветривать внутренние помещения; избегать людных мест; дезинфицировать и мыть руки. Возвращаясь из путешествия, следует пройти тестирование и наблюдать за состоянием здоровья минимум 10 дней после поездки.

Департамент здоровья подчеркивает, что маска должна закрывать рот и нос. "Идея маски состоит в том, чтобы предотвратить распространение выдыхаемых аэрозолей и, следовательно, вирусных частиц. В ходе своей надзорной деятельности Департамент здоровья видит, что люди носят маски, но прикрывают ими только рты. От такого ношения маски нет толка", - добавила Хярма.