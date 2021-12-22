Ср, 22.12.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Готовь историю! ⟩ Теледива Елена Грицук готовит праздничный салат и делится лайфхаками

В преддверии праздников мы предлагаем серию программ "Готовь историю!", в которых знаменитые в Латвии люди готовят новые вкусные блюда к праздничному столу. На этот раз студию RUS TVNET посетила ведущая и радиопродюсер Елена Грицук, которая приготовила необычный салат с тунцом. 

Невозможно представить праздник без салата на столе. На этот раз мы предлагаем немного нетрадиционное блюдо для Рождества - салат с тунцом. Самое хорошее, что в этом блюде нет майонеза, а значит - диетологи могут не переживать. 

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

RUS TVNET предлагает попробовать нарушить традиции и отойти от привычного салата оливье. Это будет дружелюбная для фигуры версия, которая еще и невероятно вкусная и полезная. 

Закупая продукты к праздникам, не забудьте о консервированных и замороженных овощах, которые не уступают по своему качеству свежим и при этом помогут вам сэкономить время на чистку и нарезку.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как и большинство людей, работающих в кадре, Елена Грицук следит за фигурой, поэтому избегает блюд с майонезом, а значит - наш салат с тунцом идеален для ведущей!

"Чеснок на чеснок не работает", - подчеркнула теледива во время готовки. 

На свидании нужно есть лук и чеснок обоим, тогда ничто не помешает целоваться. Впрочем, это не единственный лайфхак, о котором нам рассказала Елена. 

Галерея: "Готовь историю!": Елена Грицук


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