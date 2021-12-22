Готовь историю! ⟩ Теледива Елена Грицук готовит праздничный салат и делится лайфхаками

Невозможно представить праздник без салата на столе. На этот раз мы предлагаем немного нетрадиционное блюдо для Рождества - салат с тунцом. Самое хорошее, что в этом блюде нет майонеза, а значит - диетологи могут не переживать.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

RUS TVNET предлагает попробовать нарушить традиции и отойти от привычного салата оливье. Это будет дружелюбная для фигуры версия, которая еще и невероятно вкусная и полезная.

Закупая продукты к праздникам, не забудьте о консервированных и замороженных овощах, которые не уступают по своему качеству свежим и при этом помогут вам сэкономить время на чистку и нарезку.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как и большинство людей, работающих в кадре, Елена Грицук следит за фигурой, поэтому избегает блюд с майонезом, а значит - наш салат с тунцом идеален для ведущей!

"Чеснок на чеснок не работает", - подчеркнула теледива во время готовки.

На свидании нужно есть лук и чеснок обоим, тогда ничто не помешает целоваться. Впрочем, это не единственный лайфхак, о котором нам рассказала Елена.