Надаль заразился коронавирусом. Он может пропустить Australian Open

Надаль в минувшую субботу завершил выступление на выставочном турнире в Абу-Даби, после чего вернулся в Испанию.

"Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.

У меня есть лёгкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, кто со мной общался", - написал 35-летний спортсмен в своих соцсетях.