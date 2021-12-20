Пн, 20.12.2021
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Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии

Надаль заразился коронавирусом. Он может пропустить Australian Open

Рафаэль Надаль ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Надаль в минувшую субботу завершил выступление на выставочном турнире в Абу-Даби, после чего вернулся в Испанию.

"Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.

У меня есть лёгкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, кто со мной общался", - написал 35-летний спортсмен в своих соцсетях.

В данный момент Надаль занимает шестое место в мировом рейтинге. Ранее испанец заявил, что пока не уверен на 100%, что сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.


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