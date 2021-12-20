Надаль заразился коронавирусом. Он может пропустить Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Надаль в минувшую субботу завершил выступление на выставочном турнире в Абу-Даби, после чего вернулся в Испанию.
"Хочу сообщить, что по возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.
У меня есть лёгкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, кто со мной общался", - написал 35-летний спортсмен в своих соцсетях.
В данный момент Надаль занимает шестое место в мировом рейтинге. Ранее испанец заявил, что пока не уверен на 100%, что сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.