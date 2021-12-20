Советник Байдена предупреждает о тяжелой зиме из-за омикрон-штамма

"Ясно одно - у омикрон-штамма чрезвычайная способность распространяться", - заявил Фаучи в интервью телеканалу NBC News.

С тех пор, как омикрон-штамм был открыт в ноябре в ЮАР, его констатировали в десятках стран. Многие государства отреагировали новыми ограничениями на путешествия и мероприятия.

Хотя, по нынешним данным, омикрон не намного опаснее дельта-штамма; вакцины против него работают хуже, а распространяется он быстрее.

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население ЮАР имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - отметил главный инфекционист.

Эксперт предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

"В США так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - сказал Фаучи.