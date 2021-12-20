Пн, 20.12.2021
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Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Советник Байдена предупреждает о тяжелой зиме из-за омикрон-штамма

Главный советник президента США по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи ФОТО: AP/Scanpix

Главный советник президента США по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи предрек тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса, который во всем мире вызывает волны инфицирования.

"Ясно одно - у омикрон-штамма чрезвычайная способность распространяться", - заявил Фаучи в интервью телеканалу NBC News.

С тех пор, как омикрон-штамм был открыт в ноябре в ЮАР, его констатировали в десятках стран. Многие государства отреагировали новыми ограничениями на путешествия и мероприятия.

Хотя, по нынешним данным, омикрон не намного опаснее дельта-штамма; вакцины против него работают хуже, а распространяется он быстрее.

"Кажется, что есть и меньшая продолжительность симптоматики, меньшая потребность в аппаратах вентиляции легких, но здесь надо быть осторожными, поскольку население ЮАР имеет большой опыт предыдущих инфекций, которые могут перекрывать иммунитет", - отметил главный инфекционист.

Эксперт предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

"В США так много людей, которые не прошли вакцинацию. Это может стать реальной проблемой для системы здравоохранения", - сказал Фаучи.

Заболевания омикрон-штаммом составляют примерно 3% от всех Covid-случаев в США, но ожидается, что эта доля в ближайшее время вырастет.


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