Минздрав выпустил доклад о том, как сдержать Covid-19

По мнению Минздрава, по-прежнему необходимо в рамках возможного сохранять удаленный режим работы, который снижает нагрузку на общественный транспорт и сокращает вероятность скопления людей в общественных местах, а также поддерживать обширные меры эпидемиологической безопасности среди невакцинированного населения.

Министерство признает, что общеобразовательный процесс необходимо по-прежнему обеспечивать в очном режиме, но с введением еще более масштабного скрининга на Covid-19 среди учащихся.

Принимая решение об ослаблении мер эпидемиологической безопасности, по мнению Минздрава, следует учитывать, что ожидаемые праздники в конце года могут повысить риск распространения Covid-19 по причине более активного перемещения и скопления людей, в том числе из-за повышения числа въезжающих в страну из-за границы.

В докладе говорится, что разработанные Национальной службой здравоохранения (НСЗ) математические эпидемиологические модели однозначно показывают, что ранее введенные ограничения имели 40%-ную эффективность в сокращении контактов. Кроме того, данные о мобильности Google в настоящее время демонстрируют снижение мобильности людей: например, на 41% снизился трафик людей в местах розничной торговли и отдыха, на 42% - в общественном транспорте, на 35% - на рабочих местах и на 12% повысилась мобильность людей в местах их проживания.

"В то же время необходимо учитывать, что ситуация остается очень нестабильной и любое резкое увеличение мобильности общества может привести к неконтролируемому росту распространения Covid-19 и ухудшению ситуации в больницах", - подчеркивает Минздрав.

В отчете поясняется, что на основании числа зарегистрированных случаев и данных о 14-дневной совокупной заболеваемости на 100 000 населения, а также других показателей можно сделать вывод, что в декабре 2021 года тенденция к сокращению распространения Covid-19 в Латвии остановилась. Уровень вакцинации в Латвии продолжает расти, что способствует снижению заболеваемости коронавирусом во всех регионах.

В то же время, чтобы подготовиться к воздействию сезонных факторов, которые в связи с предстоящими зимними праздниками могут подстегнуть дальнейшее распространение инфекции, и защитить максимальное количество людей, важно содействовать вакцинации населения, в том числе путем оптимизации доступности вакцин для дополнительной вакцинации, указывает Минздрав.

Министерство отмечает, что в дополнение к популяризации вакцинации среди населения следует продолжать другие меры эпидемиологической безопасности, включая обширное тестирование в местах с повышенным риском передачи Covid-19 (образовательные учреждения, медицинские учреждения, учреждения социального ухода, рабочие места), в том числе путем тестирования вакцинированных лиц.

Кроме того, по мнению Минздрава, необходимо отслеживать распространение новых случаев омикрон-штамма SARS CoV-2 в мире и Латвии, а также проводить расширенное тестирование на Covid-19 людей, которые с большей вероятностью могут быть заражены новым штаммом вируса. Кроме того, нужно уделить особое внимание обнаружению новых вариантов, идентификации и изоляции контактных лиц. Учитывая стремительное распространение омикрон-штамма, следует считаться с высоким риском роста заболеваемости Coivd-19 в конце этого года и в начале 2022 года, поэтому ресурсы здравоохранения должны быть подготовлены к возможному увеличению нагрузки.

По мнению Минздрава, с учетом возможного распространения гриппа в начале 2022 года необходимо увеличивать охват вакцинацией против гриппа в группах риска и в обществе в целом, чтобы не допустить наложения эпидемии гриппа на пандемию Covid-19.