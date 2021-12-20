ВИДЕО ⟩ "Динамо" потерпело пятое поражение подряд
В понедельник, 20 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В понедельник, 20 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Счёт на 9-й минуте в ситуации "пять на три" открыл защитник минчан Владислав Ерёменко. На 18-й минуте гости удвоили преимущество благодаря голу Кирилла Воронина. На 35-й минуте третью шайбу в ворота латвийской команды отправил форвард Роман Горбунов, а на 41-й минуте в большинстве забил нападающий Денис Мосалёв. Рижане сумели ответить на 59-й минуте голом Рудольфа Червены, которому ассистировали Мэтт Лорито и Брэндон Гормли.
Благодаря этой победе минчане поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (45 очков). Для рижан это поражение стало пятым подряд, они идут на последнем месте на Западе (30 очков).
Далее рижан ожидает выездна игра против "Витязя", которая состоится 22 декабря.