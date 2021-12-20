ВИДЕО ⟩ "Динамо" потерпело пятое поражение подряд

Счёт на 9-й минуте в ситуации "пять на три" открыл защитник минчан Владислав Ерёменко. На 18-й минуте гости удвоили преимущество благодаря голу Кирилла Воронина. На 35-й минуте третью шайбу в ворота латвийской команды отправил форвард Роман Горбунов, а на 41-й минуте в большинстве забил нападающий Денис Мосалёв. Рижане сумели ответить на 59-й минуте голом Рудольфа Червены, которому ассистировали Мэтт Лорито и Брэндон Гормли.