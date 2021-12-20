20 декабря в одном абзаце ⟩ Пятая Covid-вакцина, приватизация дюн Юрмалы, травля школьников

Очень много (очень!) сегодня новостей про Covid. Начнем с традиционной статистики: 326 новых случаев, 10 смертей. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс и главный инфектолог Уга Думпис тоже ничем не могут порадовать. Первый не уверен, что после 11 января ограничения ослабят; второй ждет нового пика Covid-заболеваний. Но у Минздрава есть план, как сдержать вирус. Надо ограничить мобильность людей, но не вредить экономике. На словах-то просто... А на деле страна готовится уже ко второй бустерной дозе. А в Европе одобрили пятую вакцину, остались бюрократические мелочи. Но и кроме вируса есть о чем поговорить. Сразу двумя новостями отличилась Юрмала. Во-первых, изменения в законодательстве позволят приватизировать дюны. К чему это приведет, можете представить сами. Во-вторых, за первые четыре месяца 2022 года тепло подорожает дважды: в феврале и апреле. С коммунальными счетами вообще плохо. Опрос показал, что треть латвийцев не могут самостоятельно их уплатить. Еще одна опасность для жителей Латвии - неправильно обработанные продукты питания. Но мало кто это осознает. Но и у известных предприятий случаются ЧП - трудовая инспекция начала расследование смерти мойщицы посуды в Lido. Еще одной важной темой остается Беларусь. По мнению госсекретаря МВД, именно Латвия является главной целью гибридной атаки Беларуси. Возможно, поэтому введен запрет на перевозку грузов с санкционных белорусских предприятий. На дорогах вообще много запретов. И поэтому очень интересно, как же выглядит среднестатистический нарушитель ПДД в Латвии. Но в конце немного хороших новостей - ожидается, что Рождество в Латвии все-таки будет снежным.