Официально: Черчесов нашёл работу в Европе
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша", сообщает пресс-служба клуба.
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша", сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения между сторонами не разглашаются. В тренерский штаб 58-летнего Станислава Черчесова войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников. Все специалисты ранее работали с Черчесовым в сборной России.
На прошлой неделе клуб из Будапешта отправил в отставку с поста главного тренера Петера Штегера.
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала.
До прихода в сборную России Черчесов на протяжении одного сезона работал в польской "Легии", с которой выиграл чемпионат и кубок страны. До этого специалист тренировал австрийские "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", российские "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар" и московское "Динамо".
Первый официальный матч команды под руководством российского специалиста состоится 27 января 2022 года - "Ференцварош" проведёт выездную встречу чемпионата Венгрии с "Пушкаш Академи".
В данный момент "Ференцварош" в 16 матчах набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. "Ференцварош" является действующим чемпионом Венгрии.