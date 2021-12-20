Пн, 20.12.2021
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Официально: Черчесов нашёл работу в Европе

Станислав Черчесов ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша", сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения между сторонами не разглашаются. В тренерский штаб 58-летнего Станислава Черчесова войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников. Все специалисты ранее работали с Черчесовым в сборной России.

На прошлой неделе клуб из Будапешта отправил в отставку с поста главного тренера Петера Штегера.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала.

До прихода в сборную России Черчесов на протяжении одного сезона работал в польской "Легии", с которой выиграл чемпионат и кубок страны. До этого специалист тренировал австрийские "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", российские "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар" и московское "Динамо".

Первый официальный матч команды под руководством российского специалиста состоится 27 января 2022 года - "Ференцварош" проведёт выездную встречу чемпионата Венгрии с "Пушкаш Академи".

В данный момент "Ференцварош" в 16 матчах набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. "Ференцварош" является действующим чемпионом Венгрии.


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