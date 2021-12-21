Процесс по сбитому MH17: прокуратура потребует наказания для подсудимых

20 декабря 2021 года в Нидерландах начался новый этап судебного процесса по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний". В судебном комплексе вблизи амстердамского аэропорта Схипхол группа прокуроров, ведущих это дело, начала представлять заключение о виновности четверых подсудимых. Это три гражданина России: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд проходит заочно, обвиняемые на процесс не явились. Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.

Обвинение: вероятно, целью был не "Боинг-777"

В течение трех дней прокуроры намерены подробно изложить, в чем заключается вина каждого из подсудимых по двум статьям уголовного кодекса Нидерландов. Во вступительном слове к обвинительному заключению прокуратура напомнила, почему суд по делу о сбитом MH17 проходит в Нидерландах: во-первых, потому что процесс в Международном суде в ООН заблокировала Россия и, во-вторых, потому, что большинство жертв являлись гражданами Нидерландов.

Речь идет о причастности обвиняемых к удару ракетой по гражданскому лайнеру и убийству всех 298 человек, находившихся на борту. Самолет компании "Малайзийские авиалинии", летевший рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами Украины и сепаратистами. По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР".

Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов. Четверо обвиняемых, по словам прокуроров на суде, не нажимали кнопку пуска ракеты, сбившей "Боинг", но участвовали в организации доставки, размещении и использовании "Бука" ради решения своих военных задач. Дубинский, комментируя потери сепаратистов от авиаударов украинской армии незадолго до трагедии, в одном из перехваченных разговоров назвал "Бук" их единственной надеждой. Из самого экипажа ЗРК "Бук", который, как уверено обвинение, сбил "Боинг", обвинения не были предъявлены никому - из-за недостатка улик.

Защита от авиаударов украинской армии?

Обвинительное заключение состоит из нескольких частей: в понедельник сторона обвинения начала с рассказа о ходе расследования, сборе и проверке улик, в том числе подлинности перехваченных телефонных переговоров между другими фигурантами дела. Далее обвинение на процессе сосредоточилось на роли подсудимых, начав с их активной причастности к боевым действиям на востоке Украины и предоставив телефонные переговоры и другие свидетельства того, что обвиняемые, прежде всего Игорь Гиркин, просили военной помощи в России для защиты от авиаударов со стороны украинской армии.

Прокуратура уверена: такая помощь пришла. В суде был показан основанный на фото- и видеосвидетельствах и показаниях свидетелей путь ЗРК "Бук" с территории РФ в район предполагаемого запуска ракеты под украинским селом Снежное. Россия свою причастность к трагедии MH17 отрицает.