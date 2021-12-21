Фото ⟩ За перегруженный прицеп Госполиция выписала штраф в размере 10 920 евро

На прошлой неделе, 16 декабря, в Талсинском крае Госполиция задержала грузовик марки Volvo с литовскими номерами, который вез лес.

Во время взвешивания полицейские констатировали, что фактическая масса состава - 66 737,5 килограмма, а разрешенный вес - 52 000 килограммов. Таким образом, разрешенный вес был превышен на 14 733,5 килограмма.

Кроме упомянутого нарушения, во время взвешивания было констатировано, что фактическая масса прицепа превышена на 5212,5 килограмма. То есть вместо разрешенных 24 тонн масса прицепа была 29 212,5 килограмма.

Всего за нарушения правил автоперевозок в отношении водителя и транспортной компании было начато десять административных процессов. Общая сумма штрафа за нарушения составила 10 920 евро, из которых 1720 должен заплатить водитель, а 9200 - предприятие. В конкретном случае штрафы были заплачены, транспортное средство было разгружено и водитель смог продолжить путь.

ФОТО: Госполиция