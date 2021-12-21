Вт, 21.12.2021
Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков Алексей Навальный, политик
Алексей Навальный, политик

Фото ⟩ За перегруженный прицеп Госполиция выписала штраф в размере 10 920 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

В этом году было возбуждено всего 819 административных процессов за превышение разрешенной фактической массы и нагрузки на ось грузового автомобиля, а в случае самого крупного нарушения масса состава с прицепом составила 71 392 килограмма вместо разрешенных 52 000, сообщила Apollo.lv Госполиция.

На прошлой неделе, 16 декабря, в Талсинском крае Госполиция задержала грузовик марки Volvo с литовскими номерами, который вез лес.

Во время взвешивания полицейские констатировали, что фактическая масса состава - 66 737,5 килограмма, а разрешенный вес - 52 000 килограммов. Таким образом, разрешенный вес был превышен на 14 733,5 килограмма.

Кроме упомянутого нарушения, во время взвешивания было констатировано, что фактическая масса прицепа превышена на 5212,5 килограмма. То есть вместо разрешенных 24 тонн масса прицепа была 29 212,5 килограмма.

Всего за нарушения правил автоперевозок в отношении водителя и транспортной компании было начато десять административных процессов. Общая сумма штрафа за нарушения составила 10 920 евро, из которых 1720 должен заплатить водитель, а 9200 - предприятие. В конкретном случае штрафы были заплачены, транспортное средство было разгружено и водитель смог продолжить путь.

ФОТО: Госполиция

Надо отметить, что в ситуациях, когда констатируются такие нарушения, водителю и компании запрещается продолжать поездку до тех пор, пока штрафы не будут заплачены, а транспортное средство не будет разгружено.


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