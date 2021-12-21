Выявлен 991 новый случай Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них десять человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 530,2 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 497 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 494 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 282 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 268 456 человек.

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 4,8% - с 538 до 512 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписано 87 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, скончались за прошедшие сутки 12 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находится 431 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека тяжелое.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1324 пациента с Covid-19, 107 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 970 молекулярных (ПЦР) тестов и 6586 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 781,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,7%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 504 422 человека, скончалось около 7,2 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии выявлено 862 новых случая коронавируса, скончались пять человек.

По состоянию на утро вторника госпитализирован 231 пациент с коронавирусом. Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 177 пациентам, из них 141 (79,7%) не вакцинированы, а у 36 человек (20,3%) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 7584 теста, позитивный результат дали 862 из них. 500 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 362 курс вакцинации завершен.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 60,9% населения.