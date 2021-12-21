Талибы по ошибке перевели 800 000 долларов оппозиционным дипломатам

Деньги посольству планировало выплатить еще правительство бывшего президента Ашрафа Гани. Средства были предназначены для школы афганских беженцев в Таджикистане. Когда талибы захватили власть после эвакуации западных военных и правительство Гани пало, выплата не была осуществлена.

Однако позже посольство получило финансирование. Возможно, Министерство финансов, которое контролируют талибы, невнимательно изучило детали перечисления.

Eurasianet через источника в посольстве выяснило, что перечисление случилось в сентябре этого года, но сумма была меньше - около 400 000 долларов. В ноябре талибы попросили посольство вернуть деньги, но получили отказ.

"Школу мы не построили, но учителя и работники посольства четыре месяца получают зарплату из этих средств. Все деньги тратятся на нужды посольства и граждан Афганистана", -

сообщил источник.