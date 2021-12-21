Вт, 21.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
1

Талибы по ошибке перевели 800 000 долларов оппозиционным дипломатам

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Режим "Талибан", руководящий Афганистаном, перечислил примерно 800 000 долларов посольству Афганистана в Таджикистане. Глава посольства поддерживает свергнутое правительство Афганистана и резко выступает против талибов, сообщает Eurasianet.

Деньги посольству планировало выплатить еще правительство бывшего президента Ашрафа Гани. Средства были предназначены для школы афганских беженцев в Таджикистане. Когда талибы захватили власть после эвакуации западных военных и правительство Гани пало, выплата не была осуществлена.

Однако позже посольство получило финансирование. Возможно, Министерство финансов, которое контролируют талибы, невнимательно изучило детали перечисления.

Eurasianet через источника в посольстве выяснило, что перечисление случилось в сентябре этого года, но сумма была меньше - около 400 000 долларов. В ноябре талибы попросили посольство вернуть деньги, но получили отказ.

"Школу мы не построили, но учителя и работники посольства четыре месяца получают зарплату из этих средств. Все деньги тратятся на нужды посольства и граждан Афганистана", -

1

сообщил источник.

Он также сказал, что перечислить деньги обратно невозможно, так как в Таджикистане "Талибан" признан террористической организацией.


НАВЕРХ
Back