"На Олимпиаде нет шансов": Ягудин - о российских фигуристах

"Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках все прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят - ничего не делают. Мне абсолютно всё равно, как они закончат. На каких местах. Мне не всё равно, где мы будем в командном турнире. Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет. Но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде", - приводит слова Ягудина "Спорт-Экспресс".
Напомним, российские одиночники не могут завоевать золото Олимпийских игр с 2006 года, когда на Играх в итальянском Турине победителем стал Евгений Плющенко.
Ягудин также объяснил, почему соревнования мужчин на чемпионате России по фигурному катанию не показывают в прямом эфире Первого канала. "Не показывают - значит, не заслужили. Может, они подумают уже наконец-то: "Как так, всех показывают, а нас нет?" Может, причины не в отсутствии эфирного времени, а в том, что мы не можем откататься чисто ни разу", - добавил он.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Видео: Интервью Алексея Ягудина