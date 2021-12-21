"На Олимпиаде нет шансов": Ягудин - о российских фигуристах

"Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках все прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят - ничего не делают. Мне абсолютно всё равно, как они закончат. На каких местах. Мне не всё равно, где мы будем в командном турнире. Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет. Но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде", - приводит слова Ягудина "Спорт-Экспресс".