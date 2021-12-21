Девушка Кокорина объявила о разрыве с футболистом

Валитова обратила внимание на то, что они никогда не были официально женаты, поэтому разводом это назвать сложно.

"В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала она Stories в Instagram в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Отметим, что пара отписалась друг от друга в Instagram ещё летом 2021 года. Тогда девушка сообщила о том, что спортсмен её предал.

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. В июне 2017-го у пары родился ребёнок. Мальчика назвали Майкл.