Девушка Кокорина объявила о разрыве с футболистом
Российский футболист Александр Кокорин расстался со своей девушкой Дарьей. О разрыве отношений сообщила бывшая возлюбленная нападающего Дарья Валитова.
Российский футболист Александр Кокорин расстался со своей девушкой Дарьей. О разрыве отношений сообщила бывшая возлюбленная нападающего Дарья Валитова.
Валитова обратила внимание на то, что они никогда не были официально женаты, поэтому разводом это назвать сложно.
"В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно", - написала она Stories в Instagram в ответ на вопрос одного из подписчиков.
Отметим, что пара отписалась друг от друга в Instagram ещё летом 2021 года. Тогда девушка сообщила о том, что спортсмен её предал.
Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. В июне 2017-го у пары родился ребёнок. Мальчика назвали Майкл.
30-летний футболист в этом сезоне выступает за итальянскую "Фиорентину". Кокорин провёл 4 матча в чемпионате Италии, суммарно отыграв на поле 28 минут. В данный момент клуб рассчитывает разорвать с Кокориным контракт, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду.