Туктамышева предстала перед фанатами в нижнем белье
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram новые фотографии, которые пришлись по вкусу её подписчикам.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram новые фотографии, которые пришлись по вкусу её подписчикам.
25-летняя фигуристка разместила в своей соцсети три фотографии - в пижамах и в нижнем белье. "Для меня любой домашний вечер - это возможность перезагрузиться и отдохнуть, что особенно важно в разгар сезона", - подписала она фото.
Большинству фанатов особенно понравился второй снимок, на котором спортсменка предстала в откровенном чёрном белье. "Мисс Вселенная", "Вторая фотография отличная!", "Прелестная Снегурочка. Отпад! Лиза - супер!", "Чёрный комплект прям очень классный", "Лизок, ты такая классная! Суперская женщина!" - не скрывали своего восторга подписчики.