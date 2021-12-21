Стало известно, сколько детей в Латвии вакцинировались на сегодня

Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 70 426 детей и подростков.

По данным Центрального статистического управления, на данный момент 69,2% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 66,16% населения завершили процесс вакцинации, при этом 15,95% привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.