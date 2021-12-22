Кто вам платит? ⟩ О классной новинке в Риге, молодой крови из Болдераи и силах бизнеса

Гости эфира: Наталья Урбанович - директор Novaya Riga;

- директор Novaya Riga; Павел Гогнидзе - предприниматель;

- предприниматель; Эдуард Редико - финалист шоу "Голос. Дети" (2015) и X Faktors (2021).

О темах эфира

Novaya Riga - новое местечко в Риге с невероятной историей, которую так хочется услышать под Рождество. Когда все устали от пандемии и закрываются, в Риге, на улице Кр. Валдемара, вдруг появился стильный книжный магазин, уже взволновавший социальные сети. "Хорошие книги, вкусный кофе, приятные люди", - пишут они о себе. И нет, напрасно думать, что это "пришли россияне и сделали все как в Питере". Это местный продукт, хотя и с нотками культурной столицы России. Впервые все подробности - в эфире "Кто вам платит?".

Павел Гогнидзе - ресторатор, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion. За плечами - восемь лет на рынке. Ранее он заявлял, что "у Латвии есть потенциал стать гастрономической страной". Обсудим, движется ли Латвия в этом направлении и что позволяет держаться на плаву даже в самых сложных условиях. И, конечно, поговорим о футболе, к которому Павел имеет непосредственное отношение, руководя сразу несколькими компаниями в родной Риге.

Эдуард Редико - певец родом из Болдераи, шесть лет назад покоривший Россию на шоу "Голос. Дети" своим феноменальным исполнением "Оперы № 2". На сегодня видео собрало более 34 млн просмотров на YouTube. На днях Эдуард стал финалистом шоу X Faktors, покорив и латвийского зрителя. Поговорим с 18-летним исполнителем о возможностях, мечтах и шоу-бизнесе в России и Латвии.