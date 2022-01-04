Куда пропал Абрамович?
Куда пропал владелец "Челси" Роман Абрамович? Этим вопросом время от времени задаются не только поклонники лондонской команды, но и те, кто обратил внимание на отсутствие российского олигарха на трибунах "Стэмфорд Бридж".
Куда пропал владелец "Челси" Роман Абрамович? Этим вопросом время от времени задаются не только поклонники лондонской команды, но и те, кто обратил внимание на отсутствие российского олигарха на трибунах "Стэмфорд Бридж".
По данным "Чемпионата", Роман Аркадьевич не посещал домашние матчи лондонского "Челси" больше трёх лет. В последний раз владелец "Челси" прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала.
Представьте только, что 55-летний Абрамович пропустил все матчи "Челси" под руководством Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда. Российский бизнесмен не видел победу своей команды в Кубке Англии и два финала этого турнира.
В этом не было бы ничего удивительного, если бы Абрамович и раньше не ходил на игры, но ведь нет - камеры то и дело выхватывали радостного бизнесмена, хлопающего в ладоши, когда его команда забивала голы.
За три года Роман Абрамович видел с трибуны лишь пять матчей "Челси": финал Лиги Европы в 2019 году, товарищескую встречу с австрийским "Зальцбургом", матч против "Краснодара" в России, победный для лондонцев финал Лиги чемпионов 2021 года и недавний матч группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
Интересно, что Абрамович познакомился с нынешним наставником "Челси" Томасом Тухелем в день победы лондонцев в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22. Прямо на поле. На тот момент немецкий специалист тренировал команду уже четыре месяца.
В какой-то момент начали появляться различные слухи о причинах отсутствия Абрамовича на домашнем стадионе "Челси", но в конце ноября российский предприниматель развеял их, посетив "Стэмфорд Бридж" впервые за три с половиной года.
Сначала Роман Аркадьевич принял на стадионе президента Израиля Ицхака Герцога, который посетил выставку, посвящённую спортсменам, погибшим во время Холокоста. А затем Абрамович появился на трибунах во время игры с "Манчестер Юнайтед". Правда, об этом появлении стало известно лишь спустя сутки благодаря The Telegraph. Во время самой игры ни одна телекамера не показала владельца "синих" на экране.
По данным британских СМИ, Роман Аркадьевич покинул Великобританию в апреле 2018 года, потому что у него закончилась виза, а новую он так и не получил. В мае стало известно, что Абрамович приземлился на частном самолёте в Тель-Авиве, получил новый паспорт, а заодно и новое место жительства - особняк в районе Неве-Цедек.
Через три дня после обретения израильского гражданства Абрамович отозвал своё заявление на получение британской визы. Новый паспорт позволяет ему безвизово въезжать в Великобританию на срок, не превышающий шесть месяцев.
Абрамович не терял времени всё то время, что отсутствовал в Лондоне. Бизнесмен вёл бизнес, удалённо управлял клубом, посещал оперу и выставки, катался в водах Адриатического моря на своей огромной яхте Eclipse (длина - 145 м) и много времени уделял борьбе с антисемитизмом.
Под конец года новостей о Романе Абрамовиче внезапно стало ещё больше. Сначала появилась новость о том, что миллиардер получил гражданство Португалии. Местное издание Público сообщило, что Абрамович смог получить гражданство европейской страны путём натурализации как потомок общины сефардских евреев.
А на днях появилась ещё одна новость о российском бизнесмене: Владелец "Челси" приобрёл самый дорогой в России частный самолёт. Новая "игрушка" Абрамовича - Boeing 787-8 Dreamliner, который рассчитан на 50 человек, а его ориентировочная стоимость составляет около 350 миллионов долларов. Как уточняет Forbes, в мире всего 250 таких самолётов, для России это - первый, подобные джеты редко используются для частных нужд.
Несмотря на то, что Абрамович находился на расстоянии, он всё равно участвовал в жизни "Челси", принимал решения и финальное слово всегда оставалось за ним. По словам председателя совета директоров команды Брюса Бака, российский бизнесмен ежедневно общается с директором "Челси" Мариной Грановской.
"При поиске новых игроков, продлении контрактов, вопросах, покупаем ли мы этого футболиста, продаём ли мы этого, Абрамович всегда принимал активное участие с первого дня и сейчас так же тесно вовлечён", - приводит слова Бака "Чемпионат".
За 18 лет, что Абрамович является владельцем "Челси", ему не раз поступали предложения о продаже клуба. Все они были отклонены. "Абрамович не собирается продавать "Челси". Роман так же влюблён в клуб, как и 1 июля 2003 года", - цитирует Брюса Бака The Guardian.