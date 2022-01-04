Куда пропал Абрамович?

"Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже - потому что лучше уже не будет!" - рассказывал потом Тухель.

Томас Тухель и Роман Абрамович ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

В какой-то момент начали появляться различные слухи о причинах отсутствия Абрамовича на домашнем стадионе "Челси", но в конце ноября российский предприниматель развеял их, посетив "Стэмфорд Бридж" впервые за три с половиной года.

Сначала Роман Аркадьевич принял на стадионе президента Израиля Ицхака Герцога, который посетил выставку, посвящённую спортсменам, погибшим во время Холокоста. А затем Абрамович появился на трибунах во время игры с "Манчестер Юнайтед". Правда, об этом появлении стало известно лишь спустя сутки благодаря The Telegraph. Во время самой игры ни одна телекамера не показала владельца "синих" на экране.

Куда пропадал Абрамович?

По данным британских СМИ, Роман Аркадьевич покинул Великобританию в апреле 2018 года, потому что у него закончилась виза, а новую он так и не получил. В мае стало известно, что Абрамович приземлился на частном самолёте в Тель-Авиве, получил новый паспорт, а заодно и новое место жительства - особняк в районе Неве-Цедек.

Через три дня после обретения израильского гражданства Абрамович отозвал своё заявление на получение британской визы. Новый паспорт позволяет ему безвизово въезжать в Великобританию на срок, не превышающий шесть месяцев.

Абрамович не терял времени всё то время, что отсутствовал в Лондоне. Бизнесмен вёл бизнес, удалённо управлял клубом, посещал оперу и выставки, катался в водах Адриатического моря на своей огромной яхте Eclipse (длина - 145 м) и много времени уделял борьбе с антисемитизмом.

Под конец года новостей о Романе Абрамовиче внезапно стало ещё больше. Сначала появилась новость о том, что миллиардер получил гражданство Португалии. Местное издание Público сообщило, что Абрамович смог получить гражданство европейской страны путём натурализации как потомок общины сефардских евреев.

А на днях появилась ещё одна новость о российском бизнесмене: Владелец "Челси" приобрёл самый дорогой в России частный самолёт. Новая "игрушка" Абрамовича - Boeing 787-8 Dreamliner, который рассчитан на 50 человек, а его ориентировочная стоимость составляет около 350 миллионов долларов. Как уточняет Forbes, в мире всего 250 таких самолётов, для России это - первый, подобные джеты редко используются для частных нужд.

Несмотря на то, что Абрамович находился на расстоянии, он всё равно участвовал в жизни "Челси", принимал решения и финальное слово всегда оставалось за ним. По словам председателя совета директоров команды Брюса Бака, российский бизнесмен ежедневно общается с директором "Челси" Мариной Грановской.

"При поиске новых игроков, продлении контрактов, вопросах, покупаем ли мы этого футболиста, продаём ли мы этого, Абрамович всегда принимал активное участие с первого дня и сейчас так же тесно вовлечён", - приводит слова Бака "Чемпионат".

За 18 лет, что Абрамович является владельцем "Челси", ему не раз поступали предложения о продаже клуба. Все они были отклонены. "Абрамович не собирается продавать "Челси". Роман так же влюблён в клуб, как и 1 июля 2003 года", - цитирует Брюса Бака The Guardian.