Видео ⟩ В Томске сгорел гипермаркет: причиной стал поджог
В России, в Томске, произошел крупный пожар в гипермаркете "Лента". Его причиной стал поджог, сообщает "Медуза".
В России, в Томске, произошел крупный пожар в гипермаркете "Лента". Его причиной стал поджог, сообщает "Медуза".
Пожар начался около 15 часов по местному времени. Начала гореть секция непродовольственных товаров.
В гипермаркете находились около 200 человек, их эвакуировали, никто из них не пострадал.
Огонь распространился практически на всю территорию магазина на площади 5225 квадратных метров; у здания частично обрушилась крыша. Пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.
Видео: В Томске сгорел гипермаркет "Лента"
Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. В тушении пожара приняли участие около 80 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Примерно через четыре часа пожар удалось локализовать на площади 3500 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог. Полиция задержала ранее судимого местного жителя 1988 года рождения.