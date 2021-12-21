Видео ⟩ В Томске сгорел гипермаркет: причиной стал поджог

Пожар начался около 15 часов по местному времени. Начала гореть секция непродовольственных товаров.

В гипермаркете находились около 200 человек, их эвакуировали, никто из них не пострадал.

Огонь распространился практически на всю территорию магазина на площади 5225 квадратных метров; у здания частично обрушилась крыша. Пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Видео: В Томске сгорел гипермаркет "Лента"

Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. В тушении пожара приняли участие около 80 человек, 24 единицы техники и пожарный поезд. Примерно через четыре часа пожар удалось локализовать на площади 3500 квадратных метров.