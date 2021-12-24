Марина Кондратюк - стендап-комик и девушка вратаря сборной России

В октябре этого года российский вратарь Матвей Сафонов вошёл в список кандидатов на премию "Джентльмен года" от издания "Комсомольская правда". Непонятно, насколько серьёзно издание включило фамилию Сафонова в список кандидатов, ведь незадолго до этого супруга футболиста публично обвинила супруга в измене, объявив о распаде семьи.

"Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью.

Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать", - написала Анастасия Сафонова на своей странице в Instagram.

Анастасия и Матвей были вместе на протяжении семи лет, а в июне текущего года во время чемпионата Европы у пары родилась дочь Майя.

Ещё летом казалось, что голкипер только обрёл семейное счастье и стал отцом, но ненадолго. "Комсомольская правда" пишет, что 22-летний вратарь во время беременности своей супруги был безответно влюблён в 26-летнюю Марину Кондратюк. Она работала стюардессой и сопровождала "Краснодар" во время полётов на матчи.

Девушка покорила вратаря своей неприступностью и Сафонову долго пришлось добиваться её расположения. По данным издания, Кондратюк ответила взаимностью только несколько месяцев назад.

"Ещё одно бестактное сообщение в директных вопросах о личной жизни, и я забуду о том, что я вежливая и спокойная личность!", - так пару недель назад Марина написала в Twitter. Пожалуй, нетрудно догадаться, о ком у неё спрашивали.

Эффектная блондинка - давняя болельщица "Краснодара", а в свободное время занимается стендапом. Недавно девушка в своём Instagram прокомментировала информацию о возможном переходе Сафонова в "Зенит".

"Если вас интересует моё субъективное мнение, то в "Зените" одного бывшего краснодарского вратаря достаточно. Матвей пока прекрасно справляется со своей работой в клубе, в котором вырос", - написала Кондратюк.

Говоря о "бывшем краснодарском вратаре", Кондратюк имела в виду экс-голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка, который перешёл в "Зенит" летом 2021 года.