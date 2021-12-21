Выдавали себя за сотрудников банка: четверо латвийцев задержаны за телефонное мошенничество

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что неустановленные лица, звонившие людям и выдававшие себя за сотрудников латвийского коммерческого банка, просили их называть номера карт, PIN-коды и предоставлять другую конфиденциальную информацию якобы для отмены подозрительных операций на личных счетах.

В результате преступники получали доступ к банковским счетам жителей, присваивали деньги, которые затем легализовывали.

По этому делу отдел борьбы с киберпреступлениями совместно с сотрудниками Латгальского регионального управления Госполиции идентифицировал четырех жителей Латвии - 1986, 1988, 1993 и 2004 годов рождения, связанных с группой телефонных мошенников, которая базируется за пределами Европейского союза и занимается легализацией похищенных денег.

В настоящее время у полиции есть информация о двух жителях Латвии, которые пострадали от деятельности этой организованной группы и были обмануты на общую сумму 4000 евро. Однако реальное количество жертв, вероятно, больше.

Члены преступной группы были разделены по ролям: кто-то из них организовывал преступление, другой искал, какие банковские счета использовать для совершения преступления, а кто-то изымал похищенные деньги. Один из задержанных уже ранее был осужден за имущественные преступления, не связанные с мошенничеством.

Были произведены обыски в девяти объектах, связанных с задержанными. Во время обысков были изъяты средства для совершения преступлений - телефоны, портативные компьютеры и другие носители данных, а также один предмет, напоминающий огнестрельное оружие, и нескольких банковских карт, выданных на имена других лиц.

Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных применены меры, не связанные с лишением свободы.

В ходе расследования установлено, что полученные в результате преступной деятельности средства перечислялись на счета лиц 2001 и 2002 годов рождения. Эти лица снимали деньги в банкоматах и за вознаграждение передавали преступникам.

В настоящее время Государственная полиция продолжает активно сотрудничать с латвийскими коммерческими банками, Ассоциацией финансовой отрасли и правоохранительными органами Европейского союза с целью пресечения и успешного расследования международного мошенничества.

Полиция напоминает, что мошенники действуют волнообразно и используют самые разные методы, поэтому следует проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми по телефону.