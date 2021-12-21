Профессор объясняет, как Латвия могла бы избежать быстрого распространения омикрон-штамма

Он подчеркивает, что в настоящее время существует озабоченность по поводу быстрого распространения омикрон-штамма Covid-19, который характеризуется очень высокой заразностью: до четырех раз выше, чем у дельта-варианта. Накопленный на сегодняшний день опыт показал, что в странах, где омикрон был распространен ранее, таких, как Южная Африка, Дания, Норвегия и Великобритания, он уже становится доминирующим.

"Это означает, что омикрон очень быстро вытесняет предыдущий дельта-вариант. (...) Как пишут в литературе, заболеваемость удваивается за один-два дня.

Единственный положительный момент, который еще не подтвержден исследованиями, заключается в том, что болезнь протекает легче и меньше случаев тяжелого заболевания, так как заболеваемость встречается среди молодых людей", -

Бригис добавил, что в Норвегии и Великобритании высокий уровень вакцинации среди пожилого населения, чего нет в Латвии.

Профессор считает, что то, что произойдет с пожилым и непривитым населением после заражения омикроном, будет иметь решающее значение. "На данный момент это очень сложно предсказать", - добавляет Бригис.

Однако профессор предупреждает, что, хотя заражение омикроном протекает легче, если большое количество людей заболеет за короткий период времени, особенно пациенты с хроническими заболеваниями, это означает, что больницы могут быть перегружены.

"Это означает, что эти люди по-прежнему будут госпитализированы, и им может быть трудно справиться с большим количеством пациентов", - говорит Бригис.

Ссылаясь на некоторые публикации, он объясняет, что третья доза вакцины оказывает ингибирующее действие на омикрон. Поэтому сейчас население должно попытаться получить бустерную дозу, особенно пожилые люди, а также те, кто живет и работает в центрах социальной помощи и которые находятся в постоянном контакте с клиентами", - объясняет профессор.

Бригис призывает больше тестировать людей, которые въезжают в страну, чтобы со временем избавиться от вируса.