Кариньш: нужно меньше говорить об ограничениях, больше - о мерах защиты

Он отметил, что нужно развернуть большую кампанию по информированию общественности о том, что бустерную вакцину можно получить уже через три месяца после основного курса вакцинации.

Также Кариньш указал, что следовало бы разработать более четкие рекомендации о том, какие маски следует носить, признав пригодными только медицинские маски и респираторы и, возможно, запретив ношение тканевых масок.

По словам премьера, в результате этих мер можно уменьшить влияние пандемии на экономику. В противном случае не останется ничего иного, как "закрыть" ее.

"Наша цель - по возможности не идти в этом направлении", - сказал Кариньш.